Politisch den Bau neuer Kraftwerke zu fordern sei zwar legitim, „muss man aber ehrlich sein, dass es die Steuerzahler tragen müssen”, betonte Kirchner, die das Themenfeld Energie- und Klimaschutzpolitik bei der Prognos AG leitet. In dieser Funktion erstellt sie regelmäßig Studien über die Energieversorgung der Zukunft. Die notwendigen Investitionen könnten niemals am Strommarkt refinanziert werden, sagte sie weiter. Selbst in autoritären Staaten zeige sich, dass der Kernkraftwerksbau nicht wirtschaftlich machbar sei.