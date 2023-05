Energiewende Gaswirtschaft betont Vorteile von Kraft-Wärme-Kopplung

23. Mai 2023 | Quelle: dpa

Timm Kehler fordert eine stärkere Berücksichtigung von KWK-Anlagen. Bild: Bild: dpa

Die Gaswirtschaft hat bei der Energiewende eine stärkere Berücksichtigung von KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplung) gefordert. Solche Anlagen, die sowohl Strom als auch Wärme erzeugen, seien hocheffizient und flexibel einsetzbar, sagte der Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas, Timm Kehler, am Dienstag in Essen. „Vor allem sind sie schon heute in der Lage, mit neuen Gasen, also Biomethan, Wasserstoff und seinen Derivaten sowie synthetisiertem Methan Strom und Wärme zu erzeugen.”