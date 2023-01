Deutschland befinde sich in einer starken Ausgangsposition, um zur „Wasserstoffrepublik” zu werden, sagte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Dienstag. „Dass die angemeldeten Patente aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette kommen, zeigt, welch großes Potenzial in Wasserstofftechnologien „Made in Germany” steckt.” Stark-Watzinger kündigt an, die Forschung weiter zu fördern, um den Transfer in die Wirtschaft zu beschleunigen. Denn auch in der Luft- und Schifffahrt oder der Stromerzeugung brauche es die Technologie, um Emissionen zu senken.