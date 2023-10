Angesichts der Klima- und Energiekrise ist in der Windbranche die Einschätzungen global betrachtet „weiterhin recht positiv, die Stimmung überwiegend gut, sowohl On- als auch Offshore”, heißt es in dem Branchenbarometer. „Jedoch lassen sich insbesondere in Deutschland und Europa aktuell schwächere negative Veränderungen feststellen, sowohl in der kurzfristigen als auch in der langfristigen Betrachtung.” Allerdings sei die Stimmung „für keine Branche, Zeithorizont und Region” im negativen Bereich.