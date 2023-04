Entlassungswellen Musk: Twitter-Belegschaft von fast 8000 auf 1500 geschrumpft

12. April 2023 | Quelle: dpa

Es arbeiten, nach Angabe von Elon Musk, nur noch 1500 Menschen bei Twitter. Vor seiner Übernahme waren es 8000. Bild: Bild: dpa

Twitter hat nach den Entlassungswellen unter dem neuen Besitzer Elon Musk nur noch etwa 1500 Mitarbeiter nach zuvor knapp 8000. Musk nannte die Zahlen in einem Interview des britischen Senders BBC. Der Tech-Milliardär hatte kurz nach der Übernahme des Online-Dienstes für rund 44 Milliarden Dollar im vergangenen Oktober die Mitarbeiterzahl schon in einem ersten Schritt in etwa halbieren lassen. Es sei „schmerzhaft” gewesen, so viele Leute zu entlassen, aber ohne radikale Sparmaßnahmen habe Twitter nur „vier Monate zu leben” gehabt, sagte Musk.