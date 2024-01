Entlastung Klimageld: Entscheidung wohl doch in laufender Wahlperiode

17. Januar 2024 | Quelle: dpa

Mit dem Klimageld sollen Bürgerinnen und Bürger angesichts der steigenden CO2-Preise entlastet werden (Symbolbild). Bild: Bild: dpa

In der Debatte um ein Klimageld als sozialen Ausgleich für höhere CO2-Preise hat die Bundesregierung eine Entscheidung im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies in Berlin auf Aussagen von Finanzminister Christian Lindner (FDP), nach denen die technischen Voraussetzungen für eine Pro-Kopf-Auszahlung wohl bis Ende des Jahres geschaffen würden. „Und dann stünde der Mechanismus zur Verfügung. Und alles weitere ist dann eine Entscheidung, die man treffen muss”, sagte Hebestreit.