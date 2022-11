Entlastung Kritik aus Union: Gas- und Strompreisbremse kommt zu spät

23. November 2022 | Quelle: dpa

Gitta Connemann, CDU-Bundestagsabgeordnete, kritisiert die Pläne der Bundesregierung zur Gas- und Strompreisbremse Bild: Bild: dpa

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion hat die Pläne der Bundesregierung zur Gas- und Strompreisbremse kritisiert. Die Chefin, die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Der Teufel steckt im Detail. Die Gas- und Strompreisbremse kommt erst zum 1. März und damit zu spät. Für die energieintensiven Monate Januar und Februar müssen die Betriebe in die Vorleistung gehen. Die Winterlücke bleibt.” Zudem stehe immer noch in den Sternen, ob und was die EU davon genehmigen werde. Es seien viele Fragen offen. Damit fehle dem Mittelstand die dringend erforderliche Planungssicherheit.