Entwicklungshilfe Massenhaft Altkleider für Afrika - Heil: Verbraucher gefragt

22. Februar 2023 | Quelle: dpa

«Man kann es nicht bei Verbrauchern allein abladen, sondern es ist eine staatliche und eine Unternehmensverantwortung», sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung hat auf das Problem der massenhaften Verschiffung von Secondhand-Kleidern nach Westafrika aufmerksam gemacht. In Ghana etwa kommen so viele Alttextilien und Textilmüll an, dass es die heimische Produktion dagegen schwer hat und enorme Umweltprobleme verursacht werden.