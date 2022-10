Entwurf EU-Kommission will Gaspreisdeckel für Notfälle

17. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Die Forderungen nach einem Gaspreisdeckel werden immer lauter. Nun könnte er kommen. Bild: Bild: dpa

Die Europäische Kommission hält sich die Tür für einen EU-weiten Gaspreisdeckel in Notfällen offen. In einem Entwurf für Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise heißt es: Im Fall extremer Gaspreise soll die Behörde einen „maximalen dynamischen Höchstpreis” für Gas am europäischen Großhandelsplatz TTF vorschlagen dürfen. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.