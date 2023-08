„Das ist eins zu eins das Gleiche, was die etablierte chemische Industrie aus fossilen Quellen herstellt”, sagt Gebauer. „Wir nutzen jedoch mit Buchenholz einen nachwachsenden Rohstoff als Startmaterial.” In chemischen Prozessen werde das Holz so aufgespalten, dass am Ende die gleichen chemischen Stoffe stünden, wie sie auch aus Erdöl hergestellt werden können. Man beweise damit, dass die nächste Stufe nachhaltiger Textilien bereits jetzt möglich sei, teilte das Unternehmen mit.