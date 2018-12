 Erlaubnis: Kaufhaus-Investor Benko darf bei Zeitungen in Österreich einsteigen

WienDer Immobilien- und Kaufhausinvestor René Benko darf in Österreich bei „Kronen Zeitung“ und „Kurier“ einsteigen. Der Bundeskartellanwalt und die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) des Landes haben den Deal freigegeben, wie die BWB am Freitag mitteilte. Benkos Signa Holding hatte im November bekanntgegeben, mit 49 Prozent bei der WAZ Ausland Holding GmbH einzusteigen. Über diese hält die deutsche Funke-Gruppe jeweils rund die Hälfte an der „Krone“ und am „Kurier“.