Ernährung Große Mehrheit für kostenloses Mittagessen an Schulen

16. Januar 2024 | Quelle: dpa

Bisher können nur armutsgefährdete Kinder ein kostenfreies Mittagessen erhalten (Symbolbild). Bild: Bild: dpa

Mehr als 80 Prozent der Menschen in Deutschland sind für ein kostenloses Mittagessen an Schulen und Kitas. In einer Befragung des Marktforschungsinstituts Yougov gaben Anfang der Woche 83 Prozent der Befragten an, diesen Vorschlag zu befürworten. Elf Prozent der Befragten waren demnach gegen ein kostenloses Mittagessen in diesen Einrichtungen, sechs Prozent machten keine Angaben.