Erneuerbare Bahn eröffnet 40-Hektar-Solarpark in Schleswig-Holstein

23. April 2023 | Quelle: dpa

Die neue Solaranlage in Schleswig-Holstein - sie soll den Grünstromanteil im Netz der Deutschen Bahn erhöhen. Bild: Bild: dpa

Berlin/Wasbek (dpa) - Ein 40 Hektar großer-Solarpark in Schleswig-Holstein soll den Grünstromanteil im Netz der Deutschen Bahn erhöhen. Die Anlage werde vom Projektentwickler Enerparc betrieben und sei nun ans Netz gegangen, teilte der Konzern der Deutschen Presse-Agentur mit. „In Wasbek speisen wir nun erstmals in einem Pilotprojekt Solarstrom direkt in das Bahnstromnetz ein”, hieß es von Infrastrukturvorstand Berthold Huber. „Damit setzen wir bei der DB unseren Weg konsequent fort, den Ökostromanteil in unserem Bahnstrommix kontinuierlich zu steigern.”