Erneuerbare Energien Öko-Energie deckt 2022 fast die Hälfte des Stromverbrauchs

16. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Vor allem die durch Windräder und Solaranlagen erzeugte Energie machte in diesem Jahr einen großen Anteil der gesamten Stromerzeugung aus. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Erneuerbare Energien haben in diesem Jahr mit rund 47 Prozent fast die Hälfte des Bruttostromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Das waren rund fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft heute mitteilte. „Für den Zuwachs verantwortlich waren vor allem der windreiche Jahresbeginn mit Rekordwerten in der Stromerzeugung aus Windenergie an Land und die sonnigen Sommermonate”, hieß es.