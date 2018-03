Erotik: Beate-Uhse-Chef bestätigt Gewinnprognose

26 Filialen haben wir bereits geschlossen beziehungsweise verkauft, bis zum Jahresende werden es voraussichtlich 35 Filialen sein.“ Auch werde das gesamte Filialnetz konsequent auf die beiden Konzepte Fun-Center und Premium-Shops ausgerichtet. Fun-Center sind Geschäfte an Autobahnrasthöfen und in Gewerbegebieten. Sie richten sich an eine überwiegend männliche Kundschaft. Die Premium-Erotikshops in den Innenstädten richten sich verstärkt an die Zielgruppe Frauen und Pärchen.