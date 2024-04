Erstmal die Fakten Mehrwertsteuer-Erhöhung: So läuft es in der Gastronomie

von Malte Steinmüller 09. April 2024

Die Corona-Schonfrist ist vorbei: Seit Jahresbeginn fallen wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants an. Der Branche geht es alles andere als gut. Ein Überblick in Grafiken.