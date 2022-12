Erwerbstätigkeit Überlange Arbeitszeiten bei Erwerbstätigen

16. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Jeder zweite Selbstständige arbeitet mehr als 48 Stunden die Woche. Bild: Bild: dpa

Knapp neun Prozent der Vollzeiterwerbstätigen in Deutschland arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Bei Männern kommen solche als überlang geltenden Arbeitszeiten mit 10,5 Prozent etwa doppelt so häufig vor wie bei Frauen (5,4 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.