Essen Spargelernte muss noch anziehen - sinkende Preise erwartet

06. April 2024 | Quelle: dpa

Aufgrund der milden Osterfeiertage beginnt die Spargelernte im Freistaat dieses Jahr gut eine Woche früher als 2023. Bild: Bild: dpa

Es gibt ihn in weiß, grün und violett: Spargel hat von Ende März bis zum 24. Juni Saison und ist in Deutschland beliebt. Fans des Stangengemüses greifen teils tief in die Tasche, aber das hat Grenzen.