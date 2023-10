EU-Außenbeauftragter Borrell: Niemand will EU-Wirtschaft von China entkoppeln

14. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Josep Borrell hat sich zum wirtschaftlichen Verhältnis zwischen EU und China geäußert. Bild: Bild: dpa

Trotz des angespannten Verhältnisses mit China hat der EU-Außenbeauftragte eine wirtschaftliche Entkoppelung von der Volksrepublik ausgeschlossen. „Niemand zieht die Möglichkeit, die europäische Wirtschaft von der chinesischen zu entkoppeln, in Betracht”, sagte Josep Borrell in Peking. Der Handel zwischen China und Europa sei so groß, dass eine Entkopplung, selbst wenn man das wollte, nicht möglich sei. Es gehe darum, Abhängigkeiten im Einklang mit dem Handelsrecht Branche für Branche und Produkt für Produkt zu überprüfen und diese gegebenenfalls zu reduzieren.