EU-China-Dialog EU und China wollen trotz vieler Differenzen kooperieren

25. September 2023 | Quelle: dpa

Chinas Vize-Premier He Lifeng (r.) spricht neben EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis auf einer Pressekonferenz nach dem EU-China-Dialog zu Handel und Wirtschaft. Bild: Bild: dpa

Ungeachtet der angekündigten EU-Untersuchung gegen chinesische E-Auto-Subventionen und zahlreicher Differenzen wollen EU und China in manchen Wirtschaftsbereichen mehr kooperieren. „Wir treffen uns zu einer Zeit steigender globaler Spannungen”, sagte EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis am Montag nach dem 10. EU-China-Dialog zu Handel und Wirtschaft in Peking. Bei dem Treffen saß ihm auf chinesischer Seite Vize-Ministerpräsident He Lifeng gegenüber.