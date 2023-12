EU Italien blockiert Reform des Euro-Rettungsfonds

21. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Das Regierungslager von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lehnt die Ratifizierung der Brüsseler Pläne ab. Bild: Bild: dpa

Die geplante Reform des Rettungsfonds ESM für die 20 Mitgliedsländer der Euro-Zone wird von Italien blockiert. Mit den Stimmen des rechten Regierungslagers von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lehnte die Abgeordnetenkammer in Rom eine Ratifizierung der Pläne ab. Damit können die Änderungen aller Voraussicht nach nicht wie geplant zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten. Aus den anderen Euro-Staaten hatte es dafür bereits grünes Licht gegeben. Der Rettungsfonds an sich ist trotz des italienischen Vetos weiter in Kraft.