EU-Kommission 400-Millionen-Kredit Italiens an Alitalia war rechtswidrig

27. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Airbus A319 der 2021 neu gegründeten Fluggesellschaft Ita Airways. Bild: Bild: dpa

Mit einem Kredit in Höhe von 400 Millionen Euro an die strauchelnde Fluggesellschaft Alitalia hat Italien Ende 2019 europäisches Recht verletzt. Wie die EU-Kommission am Montag mitteilte, habe das Darlehen die EU-Beihilfevorschriften für Unternehmen in Schwierigkeiten verletzt. Italien müsse deshalb die Gelder plus Zinsen von der Alitalia zurückfordern, schrieb Brüssel.