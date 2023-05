EU-Sanktionsdebatte Berlin will Russland-Klausel für Exportverträge

11. Mai 2023 | Quelle: dpa

Containerbrücken am Terminal Burchardkai (CTB) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Bild: Bild: dpa

Im Kampf gegen die Umgehung von Russland-Sanktionen sollen nach dem Willen der Bundesregierung Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr, unterbreitete der deutsche Botschafter bei der EU am Mittwoch bei Verhandlungen in Brüssel einen entsprechenden Vorschlag.