Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche engagiert sich für Naturschutz in Afrika

Die Organisation mit Sitz in Johannesburg in Südafrika verwaltet nach eigenen Angaben 16 Nationalparks und Schutzgebiete in mehreren afrikanischen Ländern nach dem sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaftsmodell (engl. Public Private Partnership, PPP). Neben dem Natur- und Artenschutz geht es auch um die Entwicklung der lokalen Wirtschaft und des Tourismus, wie es auf der Webseite heißt.