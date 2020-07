Ex-Seat-Chef Luca de Meo hat Stelle neuer Renault-Generaldirektor angetreten

De Meo löst Interimschefin Clotilde Delbos ab, die aber weiter in der Topetage bleibt und seine Stellvertreterin ist. Renault-Präsident Jean-Dominique Senard amtiert weiter. Der Hersteller ist zu 43,4 Prozent an dem japanischen Allianzpartner Nissan beteiligt, der inzwischen tiefrote Zahlen schreibt. Dem französischen Staat gehören 15 Prozent an Renault und er hat in Boulogne-Billancourt ein gehöriges Wort mitzureden.