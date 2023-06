Exoskelett Intelligente Kraftanzüge sollen Pflegekräfte unterstützen

02. Juni 2023 | Quelle: dpa

Eine Frau hebt mit Hilfe eines intelligenten Kraftanzugs der Firma German Bionic einen Mann aus einem Rollstuhl. Bild: Bild: dpa

Die Arbeitsbedingungen in bestimmten Pflegeberufen sollen künftig durch den Einsatz von Roboteranzügen, sogenannten Exoskeletten, verbessert werden. Das Robotikunternehmen German Bionic kündigte nun in Berlin das erste aktive Exoskelett speziell für den Einsatz in der Pflege an. Das System, das Menschen am Körper tragen, soll beim Heben unterstützen und so vor Überlastung und Verletzungen schützen.