Extinction Rebellion IAA-Gegner sorgen mit Abseilaktion für Stau in München

04. September 2023 | Quelle: dpa

Klimaaktivisten von Extinction Rebellion seilen sich in München von einer Brücke ab. Bild: Bild: dpa

Mit einer Abseilaktion über dem Mittleren Ring in München haben Aktivisten der Organisation Extinction-Rebellion am Montag Staus ausgelöst. Am späten Vormittag seilten sich zwei Menschen von einer direkt neben der BMW-Zentrale über die zentrale Straßenverkehrsader führenden Brücke ab. Die Polizei ließ sie bei der angekündigten Aktion gewähren. In beiden Richtungen wurde der Mittlere Ring teilweise gesperrt, was zu Behinderungen führte.