EZB-Aufsicht Viele Risiken für Banken bei Umbau zu grüner Wirtschaft

23. Januar 2024 | Quelle: dpa

Aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) sind viele Banken für den Umbau zur grünen Wirtschaft schlecht aufgestellt. Bild: Bild: dpa

Die Umstellung auf eine klimafreundlichere Wirtschaft ist in den Kreditbüchern großer Banken im Euroraum nach Einschätzung der EZB-Bankenaufsicht vielfach noch nicht angekommen. Eine Analyse von 95 bedeutenden Geldhäusern habe gezeigt, dass die Kreditbestände „derzeit in erheblichem Maße nicht mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmen”, schrieb der Vize-Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Frank Elderson, in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag.