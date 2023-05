EZB-Umfrage Inflationserwartungen der Verbraucher steigen deutlich

11. Mai 2023 | Quelle: dpa

Gemüse auf einem Wochenmarkt: Wie werden sich die Preise entwickeln? Bild: Bild: dpa

Die Verbraucher in der Eurozone gehen nach einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) von einer stärkeren Inflation aus. Die Erwartungen für die Teuerung auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich im März von 4,6 auf 5,0 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Erwartung für die Teuerung in drei Jahren stieg von 2,4 auf 2,9 Prozent.