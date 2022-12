Fachkräfte Berufsausbildung soll attraktiver werden

05. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Abdullah Isik in den Räumen seines Arbeitgebers IAV GmbH in Berlin. Er ist nach einer teils holprigen Schullaufbahn froh, hier eine Ausbildung gemacht zu haben. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung will mit mehr individueller Förderung und zeitgemäßen Lerninhalten mehr junge Menschen für eine Berufsausbildung gewinnen. „Die Zahl der Ausbildungsverträge, sie stagniert, teilweise geht sie auch zurück”, sagte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Montag. „Wir brauchen wieder mehr junge Menschen, mehr fleißige Hände, mehr kluge Köpfe, die auch den Weg in die berufliche Ausbildung gehen wollen.” Denn heute wollten immer mehr junge Menschen eine akademische Ausbildung machen.