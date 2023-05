Fachkräftemangel Handwerk fehlen fast 40.000 Auszubildende

18. Mai 2023 | Quelle: dpa

Eine Auszubildende zur Werkzeugmechanikerin arbeitet in der Auszubildenden-Werkstatt des Schreibgeräteherstellers Montblanc. Bild: Bild: dpa

Das Handwerk in Deutschland hat mit einem erheblichen Mangel an Lehrlingen zu kämpfen. „Ende April waren bei unseren Handwerkskammern noch knapp 40.000 offene Ausbildungsplätze gemeldet”, sagte Handwerkspräsident Jörg Dittrich der „Rheinischen Post”. Es sei schwierig für die Betriebe, genügend Bewerberinnen und Bewerber zu finden. „Besonders groß ist der Bedarf bei den Klimaberufen, also etwa bei Heizung-Sanitär-Klima, bei Elektroinstallateuren, generell am Bau, aber auch in den Lebensmittel- oder in den handwerklichen Gesundheitsberufen.”