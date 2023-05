Fachkräftemangel Heil: Berufsorientierung an allen Schulformen ab Klasse fünf

22. Mai 2023 | Quelle: dpa

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit, wünscht sich mehr Berufsorientierung an Schulen. Bild: Bild: dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil will verstärkt auf Berufsorientierung an Schulen setzen, um Fachkräfte zu gewinnen. „Dieses Land braucht nicht nur Akademiker. Wir brauchen nicht nur Master, wir brauchen auch Meisterinnen und Meister”, sagte der SPD-Politiker beim Tourismusgipfel in Berlin.