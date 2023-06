In Deutschland steuerten Elektro-Räder mehr als 80 Prozent des Umsatzes mit Fahrrädern bei, hieß es darin. Europaweit lag der Anteil 2022 bei 62 Prozent. Ähnlich hoch wie in Deutschland war der Umsatzanteil der E-Bikes demnach in den Niederlanden, während E-Räder in Großbritannien nur für 16 Prozent des Gesamtumsatzes standen. In Frankreich lag der Wert bei rund 60 Prozent, in Spanien bei über 40 Prozent. Wegen der deutlich höheren Preise als bei klassischen Rädern sind E-Bikes für die Fahrradindustrie gerade in Deutschland lukrativ. Der Boom dürfte sich auch wegen des Trends zu elektrifizierten Lastenrädern fortsetzen, so die Studienautoren.