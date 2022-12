Fahrzeugbau Mercedes-Benz baut E-Transporter-Werk in Polen

12. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (l-r), Sejm-Sprecherin Elzbieta Witek und die Mercedes-Vorstände Jörg Burzer und Mathias Geisen in Warschau. Bild: Bild: dpa

Der Autohersteller Mercedes-Benz will in Polen eine Fabrik für leichte elektrische Transporter errichten. „Während wir in allen unseren bestehenden Werken flexibel Vans mit Verbrennungs- und mit Elektroantrieb auf einer Linie fertigen, werden wir in Jawor unser weltweit erstes reines Elektro-Werk aufbauen”, sagte der Leiter von Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen, laut Mitteilung vom Montag. Aus der zwischenzeitlich geplanten Kooperation mit dem US-Elektroautobauer Rivian wird zumindest vorerst nichts.