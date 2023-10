Fahrzeugbau VW stellt Produktion von Kleinwagen Up ein

11. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der VW-Markenchef Thomas Schäfer begründet die Einstellung des Modells Up mit neuen Regeln für die Cybersecurity in Neuwagen. Bild: Bild: dpa

Wolfsburg/Bratislava (dpa) – VW nimmt den Kleinwagen Up aus dem Programm. „Die Produktion des Up und des e-Up im Volkswagen-Werk Bratislava läuft im vierten Quartal aus”, sagte ein VW-Sprecher auf Anfrage. In Deutschland habe man bereits die Bestellbücher geschlossen. „Eine individuelle Konfiguration des Fahrzeugs ist in Deutschland deshalb seit einigen Tagen nicht mehr möglich.” Bei einigen Händlern gebe es aber noch Restbestände. Zuvor hatte das britische Branchenportal „Autocar” berichtet.