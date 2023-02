Fahrzeuge Mission „Verschmelzung”: Software-Strategien der Autobauer

23. Februar 2023 | Quelle: dpa

Mit Multi-Milliarden-Investitionen versuchen die deutschen Hersteller, Antriebsplattformen und IT-Systeme aus einem Guss selbst zu entwickeln. Bild: Bild: dpa

Natürlich war es kein Zufall, dass der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz für sein „Strategie-Update” den Standort Sunnyvale in Kalifornien anstelle der Zentrale in Untertürkheim wählte. Silicon Valley statt „The Länd”: Im Herzen der Tech-Industrie erklärten Vorstandschef Ola Källenius und seine Kollegen am Mittwoch, wie das eigene Betriebssystem (MB.OS) den Konzern in eine „softwaregetriebene Zukunft” führen soll. Eine Zukunft, die sich auch die anderen großen deutschen Hersteller erschließen wollen.