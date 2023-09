Fair Toys Organisation Siegel für faires Spielzeug erstmals vergeben

28. September 2023 | Quelle: dpa

Eine Mitarbeiterin des Plüschtierherstellers Heunec präsentiert einen Stoffteddy, der mit dem Siegel der Fair Toys Organisation gekennzeichnet ist. Bild: Bild: dpa

Ein Siegel für fair produziertes Spielzeug soll Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Orientierung geben, unter welchen Bedingungen die Produkte hergestellt wurden. Die Fair Toys Organisation hat das Siegel erstmals in Nürnberg vergeben. Dieses ist nach deren Angaben in der Spielwarenbranche einzigartig, da es die soziale und ökologische Verantwortung der Hersteller in ihren Lieferketten in den Mittelpunkt rückt.