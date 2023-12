Feiertage Wie Supermarktketten vorm Fest um Kunden buhlen

19. Dezember 2023 | Quelle: dpa

An Weihnachten wird aufgetischt: Gutes Essen gehört zum Fest dazu. Die Supermarktketten liefern sich deshalb einen harten Wettbewerb. (Symbolbild) Bild: Bild: dpa

Die Verbraucher stehen mal wieder vor einem Dilemma. In den Wochen vor Weihnachten müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Womit beschenkt man seine Liebsten? Was steht in den Tagen rund um den Heiligabend auf dem Speiseplan? Eine Frage geht da fast etwas unter: Wo wird der Einkaufswagen mit Köstlichkeiten und Vorräten gefüllt?