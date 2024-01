Finanzbranche Bafin mahnt Banken zur Vorsorge gegen Cyber-Angriffe

23. Januar 2024 | Quelle: dpa

Deutschlands Banken müssen nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin mehr Vorsorge gegen Cyber-Attacken und IT-Pannen betreiben. Bild: Bild: dpa

Die Finanzaufsicht Bafin fordert von Deutschlands Geldhäusern mehr Vorsorge gegen eine wachsende Zahl von Cyber-Attacken und IT-Pannen. Banken und Sparkassen müssten „mehr denn je in ihre operationelle Sicherheit und Stabilität investieren”, sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, am Dienstag in Frankfurt. „Das Geld dafür ist im Moment da.” Denn dank der Zinswende hätten viele Institute zuletzt gut verdient.