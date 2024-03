Finanzbranche Erste Lebenszeichen auf dem Immobilienmarkt

16. März 2024 | Quelle: dpa

Ein zum Abriss bestimmtes Münchner Einfamilienhaus mitsamt dem Werbeplakat einer Immobiliengesellschaft. Bild: Bild: dpa

Nach zwei Krisenjahren für Eigenheim-Interessenten meldet die Finanzbranche erste Zeichen einer vorsichtigen Wiederbelebung am privaten Immobilienmarkt. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind die Immobilienkreditzusagen an Privatkunden erstmals wieder etwas gestiegen, wie Finanzierungsvermittler, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die bayerischen Sparkassen berichten. Und nach Zahlen der Bundesbank wurden im Januar in Deutschland knapp 14,7 Milliarden Euro zinsgebundener privater Wohnungsbaukredite vergeben, der höchste Wert seit März 2023.