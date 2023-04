Finanzdaten Credit Suisse zieht Veröffentlichung von Quartalszahlen vor

18. April 2023 | Quelle: dpa

Eine Filiale der Schweizer Bank Credit Suisse in Zürich. Bild: Bild: dpa

Die Credit Suisse will das Ergebnis für das erste Quartal früher als geplant veröffentlichen. Die Schweizer Bank will die Zahlen am Montag vorlegen, wie sie am Dienstag überraschend ankündigte. Ursprünglich waren die Zahlen für den darauffolgenden Donnerstag angekündigt gewesen.