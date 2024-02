Finanzen 3,3 Milliarden Euro an Corona-Soforthilfen zurückgezahlt

21. Februar 2024 | Quelle: dpa

Insgesamt wurden laut Ministerium rund 13,6 Milliarden Euro an Corona-Soforthilfen ausgezahlt. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) – Von den in der Pandemie vom Bund gewährten Soforthilfen für Unternehmen sind insgesamt rund 3,3 Milliarden Euro zurückgezahlt worden. Das sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch und bestätigte einen Bericht der „Neuen Osnabrücker Zeitung”. Die vom Bund bereitgestellten Mittel würden über die Länder an den Bundeshaushalt zurückgeführt.