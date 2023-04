Finanzen Börsenturbulenzen: Geldvermögen 2022 gesunken

21. April 2023 | Quelle: dpa

Kursverluste an Börsen haben das Geldvermögen der Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr in der Summe geschmälert. Bild: Bild: dpa

Die Menschen in Deutschland haben durch Kursstürze an den Börsen im vergangenen Jahr in der Summe Milliarden verloren. Auch die Erholung zum Jahresende 2022 konnte die Rückgänge der Vorquartale nicht wettmachen. Das Vermögen der privaten Haushalte aus Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen lag mit rund 7254 Milliarden Euro deutlich unter dem Rekordwert von 7624 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, wie die Deutsche Bundesbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Wie die gewaltige Summe verteilt ist, geht aus den Daten nicht hervor.