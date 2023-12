Finanzen Deutschland und Frankreich einig bei EU-Schuldenregeln

19. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Finanzminister Christian Lindner ist überraschend zu einem Besuch nach Paris gereist. Bild: Bild: dpa

Deutschland und Frankreich haben sich in der Debatte über die Reform der EU-Schuldenregeln auf einen gemeinsamen Vorschlag geeinigt. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Abend erfuhr, soll dieser am Mittwoch in eine außerordentliche Sitzung der EU-Finanzminister eingebracht werden.