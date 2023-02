Finanzen Direktbank ING will Kundenzahl deutlich steigern

03. Februar 2023 | Quelle: dpa

Der ING-Vorstandsvorsitzender Nick Jue bei der Bilanzpressekonferenz 2023 in Frankfurt am Main. Bild: Bild: dpa

Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr strebt die Direktbank ING wieder deutlich stärkeres Kundenwachstum an. „Bei dem heutigen Zins ist jedes Wachstum profitabel”, sagte Vorstandschef Nick Jue am Freitag in Frankfurt. „Deshalb ist ein altes Ziel wieder zurück: zehn Millionen Privatkunden, aber jetzt für 2025.”