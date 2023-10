Finanzen Fast die Hälfte der Postbank-Filialen soll schließen

30. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Die Deutsche Bank dünnt das Filialnetz der Tochter Postbank deutlich aus. Bild: Bild: dpa

Die Postbank-Kundschaft muss sich auf erhebliche Einschnitte im Filialnetz gefasst machen. Die Deutsche Bank will bei ihrer Tochter in den nächsten zwei Jahren bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbank-Zweigstellen schließen, wie der Privatkunden-Chef des Frankfurter Dax-Konzerns, Claudio de Sanctis, am Montag in der „Financial Times” ankündigte.