Finanzen Franzosen greifen in Krise vermehrt zu Bargeld

21. September 2023 | Quelle: dpa

In Frankreich lassen immer mehr Menschen die Bankkarten im Portemonnaie und zahlen mit Bargeld. Bild: Bild: dpa

Angesichts der Inflation greifen die Menschen in Frankreich wieder verstärkt zu Bargeld. Im ersten Halbjahr 2023 habe die an Automaten abgehobene Bargeldsumme im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent zugenommen, berichtete die Zeitung „Les Échos” am Donnerstag in Paris unter Verweis auf Angaben des Bankkarten-Dienstleisters GIE Cartes Bancaires.