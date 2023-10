Finanzen Lindner: Deutschland weiter ein Stabilitätsanker

13. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, spricht bei einer Pressekonferenz bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Marrakesch. Bild: Bild: dpa

Deutschland wird trotz der aktuell schwachen Wirtschaftsentwicklung nach Angaben von Finanzminister Christian Lindner international weiter als Stütze des Finanzsystems gesehen. „Wir sind so etwas wie ein Stabilitätsanker, denn bei uns geht die Verschuldung, geht die Schuldenquote zurück”, sagte der FDP-Politiker am Freitag am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Marokko.