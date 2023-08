Finanzen Norwegens Staatsfonds schreibt wieder Milliardengewinne

16. August 2023 | Quelle: dpa

Das Johan Sverdrup Ölfeld in der Nordsee. Der norwegische Ölfonds hat in der ersten Jahreshälfte erheblich an Wert gewonnen. Bild: Bild: dpa

Der norwegische Ölfonds als größter Staatsfonds der Welt hat in der ersten Jahreshälfte erheblich an Wert gewonnen. Angetrieben von starken Aktienmärkten warf der Fonds eine Rendite von 10 Prozent beziehungsweise rund 1,5 Billionen norwegischen Kronen ab - umgerechnet ein Plus von mehr als 130 Milliarden Euro. Das geht aus dem Halbjahresbericht des sogenannten Pensionsfonds Ausland hervor, den Fonds-Chef Nicolai Tangen und sein Stellvertreter Trond Grande am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vorstellten.