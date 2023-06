Finanzen Prognose: Steigende Geldvermögen trotz sinkender Sparquote

03. Juni 2023 | Quelle: dpa

Während der Pandemie hatten viele Menschen mehr Geld übrig als in normalen Zeiten. Bild: Bild: dpa

Die privaten Haushalte in Deutschland dürften im laufenden Jahr einer Hochrechnung der DZ Bank zufolge trotz sinkender Sparquote in Summe reicher werden. Kursgewinne an den Aktienmärkten und die gestiegenen Zinsen ließen erwarten, dass das nominale Geldvermögen um etwa sechs Prozent auf fast 7,9 Billionen Euro zulegen werde, prognostizieren Volkswirte des genossenschaftlichen Spitzeninstituts in Frankfurt.